Il Sabaudia cede in quattro set nella sfida con la capolista Farmitalia Catania ma esce dal campo con la consapevolezza di aver lottato e anche con il rammarico di non aver approfittato di qualche calo degli avversari per prolungare ancora di più la sfida. Al termine della partita che il Sabaudia ha perso 1-3, il Catania consolida il primato con 57 punti e il Sabaudia resta fermo a 20 punti (frutto di sei vittorie e 16 sconfitte) ma con la consapevolezza di dover immediatamente voltare pagina e prepararsi alla sfida di giovedì prossimo, il recupero infrasettimanale della gara non giocata con il Marcianise. La rincorsa salvezza del Sabaudia passa per questo durissimo crocevia, una sfida che si preannuncia molto delicata ma che dovrà essere giocata con attenzione e determinazione.

«Questa partita deve insegnarci che, in una situazione di classifica come la nostra, bisogna essere più cinici e approfittare delle opportunità che ogni squadra ci concede nel corso della partita - ha spiegato coach Fabio Martini al termine del match che ha guidato insieme a coach Daniela Casalvieri, anche lei in panchina per il Sabaudia - Peccato perché i nostri avversari forse non si sono presentati a Sabaudia nella migliore condizione e, nel corso della partita, ci hanno dato l'opportunità di poterla anche mettere in difficoltà: a tratti ci siamo riusciti e per questo la partita è stata anche piuttosto combattuta e lunga, però poi purtroppo non siamo riusciti a essere cinici sfruttando le occasioni ricevute, poi è evidente che una squadra così ben attrezzata come Catania non ti concede oltre e sono meritatamente primi. Non sarebbe stato scandaloso prolungare ancora il match visto che potevamo fare almeno un punto in questa partita visto che abbiamo condotto il quarto set sulle ali dell'entusiasmo della vittoria del terzo ma alla fine il tabellino ci dice che usciamo dal campo con zero punti». Il Sabaudia ha perso i primi due set, rispettivamente 21-25 e 20-25, poi nel terzo parziale la svolta per i padroni di casa che s'impongono ai vantaggi al termine di un pirotecnico 33-31, mentre nel quarto e decisivo set, al termine di una vera e propria maratona e anche in questa circostanza ai vantaggi, sono stati i siciliani a spuntarla 27-29. Sono stati 25 punti i punti totalizzati a testa da Rossato e Zornetta, che però non sono bastati a portare a casa almeno il tie-break mentre dall'altra parte della rete Casaro ha timbrato 18 volte.«Ora ci dobbiamo rimboccare le maniche, analizzare la gara, capire meglio gli errori e vedere in palestra cosa dobbiamo e possiamo migliorare e come farlo - conclude Martini - Ora la testa è tutta rivolta alla partita di giovedì prossimo, una gara di recupero che diventa sempre più fondamentale per la nostra permanenza in serie A3».

Il Farmitalia Catania si presentava all'appuntamento con i galloni della capolista mentre il Sabaudia, prima dello stop imposto dal Covid, aveva ceduto in casa del Bari dopo una partita dal rendimento piuttosto strano in cui aveva guidato nei primi due set, restando sempre costantemente in vantaggio fino alla parte finale, momento in cui i baresi sono riusciti a recuperarla per poi vincere anche il terzo set. Per il Sabaudia Pallavolo non ci sarà troppo per riposare perché giovedì prossimo (9 marzo) la squadra del vicepresidente Lino Capriglione giocherà il recupero del match valido per la nona giornata di ritorno del campionato di serie A3 con il Volley Marcianise, la sfida era originariamente in programma il 26 febbraio scorso ma venne successivamente rinviata a causa del Covid: l'appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo alle ore 18 al PalaVitaletti di via Conte Verde a Sabaudia.