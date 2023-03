Sconfitta interna per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, complice un terzo periodo di gioco a dir poco disastroso, getta alle ortiche un match che sino all'intervallo aveva condotto in maniera egregia. Trapani ringrazia e passa al PalaBianchini: 72-85 il finale ma grazie ai risultati delle dirette concorrenti, in casa nerazzurra si può fare festa per la matematica salvezza.

La partita - Parte forte la compagine siciliana, che dopo meno di 2 minuti è avanti 0-10 (di cui 2 dalla lunetta per fallo antisportivo a Rodriguez). Immediato time-out per la panchina nerazzurra. Si torna sul parquet e arrivano anche i primi punti di Latina con la tripla firmata Rodriguez (3-10 al 3'). Ancora la Benacquista protagonista con un libero di Fall e una schiacciata di Cicchetti su assist perfetto di Cleaves (6-10 al 4'). Risponde Trapani dalla lunga distanza (6-13) ma Cleaves risponde per le rime (9-13 al 6'). I pontini sono sfortunati su varie conclusioni, ne approfitta Trapani per allungare sul 9-17 a 2:49" dalla sirena. Ruotano gli uomini sulla panchina di casa ed è Giordano Durante, appena entrato, a mettere a segno un bel gioco da 3 punti che vale il -5 latinense (12-17). Aumenta il ritmo sul rettangolo di gioco, per la Benacquista si iscrivono a referto anche Viglianisi e Cicchetti e con 1:13" da giocare il tabellone segna 18-19. Time-out Trapani. Il gioco riprende, Latina agguanta la parità a 28" dalla fine, ma a fil di sirena Massone firma la tripla che chiude il periodo sul 20-23.

In avvio di seconda frazione sale in cattedra Andy Cleaves che ristabilisce per due volte consecutive la parità (25-25 al 12'). Ancora Cleaves con una tripla stratosferica che vale il vantaggio della Benacquista (28-25 al 13'). Altra realizzazione dai 6.75, stavolta per mano di Durante ed è 31-25 al 14'. Time-out per Coach Parente. Si torna in campo, Trapani a segno dall'arco, ma immediata la risposta, sempre dalla lunga distanza, da parte di Cacace e Cleaves (39-28 al 15'). Benacquista scatenata con Parrillo e Cacace e al 16' il tabellone segna 43-28. Si scuote la compagine siciliana con (43-32). Ruotano ulteriormente gli uomini sulla panchina di Latina, gli ospiti provano a ricucire parte del divario, ma i padroni di casa gestiscono il vantaggio e vanno al riposo lungo sul 47-39.Al rientro dagli spogliatoi, Latina fatica a trovare la via del canestro, a differenza di Trapani che riesce a recuperare buona parte del divario (49-46 al 23'). I siciliani riescono a portarsi sul -2 al 25' (49-47) complici varie palle perse da parte di padroni casa. Con 4:34" sul cronometro c'è il time-out chiamato da Coach Gramenzi, prima che Strumbis vada in lunetta per i due liberi che varrebbero la nuova parità.

Al rientro sul parquet gli ospiti concretizzano un solo libero (49-48) ma Latina continua a faticare nelle azioni offensive e a perdere palloni preziosi. A 3:48" Trapani firma il canestro che vale il sorpasso (49-50). Ora si gioca in equilibrio (52-54 al 28') ma con 1:26" sul cronometro Trapani riesce ad allungare sul 52-59, grazie anche alla precisione dalla lunetta.

Il quarto va in archivio sul 52-61.In avvio di quarto periodo è ancora la 2B Control a dettare il ritmo del gioco e Latina è costretta a inseguire (57-68 al 33'). Varie rotazioni sulla panchina della Benacquista, che prova a ricucire il divario trascinata da Parrillo (63-69 al 34'). Rodriguez concretizza 3 tiri liberi e Latina è a un solo possesso pesante di distanza (66-69) Trapani realizza 5 punti consecutivi e si porta sul +8 (66-74 a 3:47""). Time-out per Coach Gramenzi. Il gioco riprende, i nerazzurri provano a riaprire la gara, ma Trapani è pronta a replicare (70-77 a 2:39" dal termine). Time-out Coach Parente. Si torna sul rettangolo di gioco, la 2B Control incrementa il divario sul 70-79, la Benacquista non riesce a trovare la via del canestro e il match termina sul risultato finale di 72-85.

LATINA - TRAPANI 72 -85 (20-23; 27-16; 5-22; 20-24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Durante 9, Viglianisi 3, Donati ne, Parrillo 10, Cicchetti 11, Cleaves II 19, Cacace 9, Fall 3, Rodriguez 8, Moretti. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

2B Control Trapani

Renzi 18, Rupil, Minore, Romeo 18, Guaiana 7, Tstserukou 4, Massone 8, Stumbris 16, Kovachev, Davis 14. Coach Parente. Vice Latini. Assistente Solina.

Arbitri: Lucotti Matteo di Binasco (MI), De Biase Stefano di Udine, Puccini Paolo di Genova