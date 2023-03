Un Palabianchini gremito in ogni ordine di posto ha fatto da cornice sabato 18 marzo alla 35esima edizione di "Giocagin", manifestazione che l'Uisp ha programmato quest'anno in 36 città italiane con il coinvolgimento di oltre 50mila persone.

All'evento di Latina, organizzato dal Comitato Territoriale Uisp, hanno preso parte quasi 600 persone di tutte le età, pronte a mettere in mostra le loro passioni per lo sport ed il movimento e ad incarnare alla perfezione lo slogan del 2023, "Il Gioco prende forma": gioiosi protagonisti nel ballo, nella danza, nella ginnastica ritmica e nelle arti marziali hanno voluto evidenziare con le loro esibizioni l'importanza del "Diritto al Gioco" e all'espressione corporea in ogni sua forma. Hanno presenziato i vertici Uisp, rappresentati dal presidente Andrea Giansanti e dal segretario territoriale Domenico Lattanzi. E' intervenuta poi la delegata provinciale del Coni, Alessia Gasbarroni, mentre ha seguito attentamente dagli spalti i suoi ragazzi e le sue insegnanti la dottoressa Eliana Assunta Valterio, dirigente dell'Istituto Comprensivo "Da Vinci Rodari". Le due grandi protagoniste della giornata sono state le responsabili tecnico organizzative Eleonora Mancini e Anna Lungo, insegnanti che figurano da anni nell'organigramma Uisp e che da anni portano avanti il progetto Giocagin. A loro è spettato il compito di consegnare gli attestati di partecipazione e le maglie ufficiali agli artefici di una festa perfettamente riuscita. Una festa iniziata con una coreografia a corpo libero dagli importanti temi sociali, proposta dagli allievi della scuola secondaria di primo grado "Da Vinci Rodari" di Latina: con il coordinamento dell'applauditissima insegnante Elisa Morazzano, i ragazzi hanno messo in scena uno spettacolo sulla lotta alla mafia e alla criminalità, già presentato a scuola lo scorso gennaio alla presenza dell'ex presidente del Senato Piero Grasso. Poi è stata la volta delle ginnaste dell'Asd Astrea, dirette in due distinti momenti da Elisa De Marinis: una vetrina importante per una realtà che vanta ben 120 iscritte e che è attiva dal 2011 a Cisterna. A seguire i maestri Giancarlo Calabresi e Maria Milani hanno animato il palazzetto con gli allievi di "Magia Dance", prima attraverso un coinvolgente ballo merengue e poi con un Tiburon. E' stata poi la volta delle bambine e delle ragazze dell'Uisp Latina Ginnastica, dirette da Sara Fantin, Gaia Picelli e Chiara Conti. Successivamente si sono esibiti nel Judo gli atleti dell'Asd Dojo Makoto, guidati da Alberto Di Ottavio e Maria Antonietta Paglia. Il Giocagin è poi proseguito con la danza moderna di "Movimento e Benessere", con 22 ginnaste coordinate da Adriana Mancinelli, per culminare con una coreografia a corpo libero di 260 allievi del "Da Vinci Rodari". La manifestazione si è chiusa in modo pirotecnico con la parata finale, accompagnata dall'energico brano dei Queen dal titolo "We will rock you" e dall'incessante battimani di un pubblico entusiasta.