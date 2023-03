"Questo riconoscimento è per la città di Latina, la mia città, alla quale sarò sempre grato". In una mattinata di fine marzo, nella splendida cornice dell'Hotel Fogliano a Capo Portiere, le emozioni, parafrasando una vecchia pubblicità, si sono tagliate con un grissino. Un distinto signore, pronto a rispondere al nome di Lucio Benacquista, Cavaliere e Commendatore della Repubblica, ha ricevuto dalle mani del numero uno della pallacanestro italiana, Gianni Petrucci, la Stella d'Oro del Coni al Merito Sportivo.

