Una bella vittoria per riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro Trapani, salutare in maniera positiva la prima fase del campionato e, cosa non meno importante, brindare nel migliore dei modi alla Stella d'Oro per Meriti Sportivi consegnata, nella giornata di giovedì scorso, dal presidente della Fip, Gianni Petrucci, al numero uno della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, il Commendator Lucio Benacquista. Motivi per far bene, dunque, ne ha tanti oggi il quintetto nerazzurro di coach Gramenzi, ospite alle ore 18, al palasport di Guidonia Montecelio, della Stella Azzurra Roma. «Sarà una partita ininfluente dal punto di vista della classifica per entrambe le squadre, ma per noi l'aspetto importante sarà la preparazione alla seconda fase - ha tenuto a precisare alla vigilia di questo confronto il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - A mente fredda, e superata la rabbia per la sconfitta con Trapani, aver conquistato la salvezza anticipata, viste le tante difficoltà che questo campionato presenta e dati i tanti infortuni che non ci hanno quasi mai permesso di essere al completo, riuscire a salvarsi in anticipo è un risultato molto positivo. Tornando al futuro, anche questa settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, per via di alcuni piccoli infortuni che speriamo, però, di poter recuperare. L'obiettivo resta quello di prepararci nel miglior modo possibile alle prossime gare che decideranno l'ingresso nei playoff».