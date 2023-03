La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha concluso la prima fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Old Wild West (24 gare disputate) in nona posizione in classifica con 18 punti totali ed è stata ammessa alla seconda fase nel Girone Bianco (ranking 13-18) insieme a Trapani e Agrigento mantenendo i punti conquistati nella prima fase negli scontri diretti con le due siciliane, ossia 2. Dal girone Rosso si aggiungono, con lo stesso criterio, Rimini, Nardò e Chiusi. La classifica iniziale che ne deriva è la seguente: Trapani 6 punti, Rimini 6 punti, Agrigento 4 punti, Nardò 4 punti, Latina 2 punti, Chiusi 2 punti. La formula prevede che le 6 squadre si incrocino disputando 6 partite di andata e ritorno e i punti conquistati si sommeranno a quelli sopra indicati e decreteranno la classifica finale del Girone Bianco che decreterà le posizioni dalla 13^ alla 18^. Le squadre classificate dalla 13^ alla 16^ posizione accederanno ai playoff; le squadre classificate 17^ e 18^ non parteciperanno ai playoff, ma sono ammesse alla Serie A2 2023/2024.

Il programma delle prime 2 giornate della seconda fase

(date previste da calendario contenuto nelle DOA FIP, soggette a possibili modifiche):

La 1^ giornata (domenica 2 aprile):

RivieraBanca Basket Rimini-Benacquista Assicurazioni Latina

Umana Chiusi-Moncada Energy Agrigento

HDL Nardò-2B Control Trapani



La 2^ giornata (domenica 9 aprile):

2B Control Trapani-RivieraBanca Basket Rimini

Moncada Energy Agrigento-HDL Nardò

Benacquista Assicurazioni Latina-Umana Chiusi