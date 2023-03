Ha coperto i 103 chilometri del tracciato in 2 ore 27 minuti e 59 secondi e questo gli ha consentito di aggiudicarsi il 47esimo Memorial Marcello Falcone di Terracina, la gara ciclistica nazionale riservata alla categoria juniores su strada che, domenica, ha visto 146 partenti e il solito grande pubblico assiepato dietro le transenne del traguardo di Piazza Mazzini. Il 17enne slovacco Matthias Schwarzbacher del CPS Professional Team, che per molti è il nuovo Sagan, ha alzato al cielo l'ambito trofeo della "Milano-Sanremo" dei giovani imponendosi su Daniele Chinappi (Pirata Vangi Sama Ricambi) - con il quale ha dato vita alla volata finale - e Simone Terzini (Progit), seguiti, fino alla decima posizione, da Angelo D'Orazio (Vini Fantini), Tommaso Alunni (Fortebraccio), Emanuele Rocchi (Pirata Vangi Sama Ricambi), Davide Novelli (Trodica di Morrovalle), Pietro Sterbini (Team Coratti), Ivan Toselli (Pirata Vangi Sama Ricambi) e Daniil Shyrin (CPS Professional). Schwarzbacher ha così segnato il proprio nome sull'albo d'oro della manifestazione succedendo al marchigiano Diego Bracalente (Scap) e tornando a far parlare straniero il memorial dopo cinque edizioni (nel 2020 la gara venne annullata per la pandemia) con successo italiano: nel 2016 la vittoria andò al russo Victor Bykanov (Asd Civitavecchiese). I due Gran Premi della Montagna della Madonna della Civita di Itri e di Monte San Biagio, dedicati a Marco Pantani e Antonio Falcone, se li sono aggiudicati Pietro Sterbini (Team Coratti) e Daniele Chinappi (Pirata Vangi Sama Ricambi). A quest'ultimo è stato anche assegnato il titolo di campione provinciale di Latina.

Va ricordato che il memorial, patrocinato da Regione Lazio, Comune di Terracina, Comune di Monte San Biagio, Coni e Federazione ciclistica italiana - è stato anche il 24° Trofeo Carmine Testa e il 10° Memorial Iseo Corradini. «Ancora una volta devo ringraziare i miei più stretti collaboratori - ha detto l'inossidabile patron Tiziano Testa, presidente del GSC Terracina Desco accanto al presidente della FCI provinciale Massimo Saurini e allo speaker Gaetano Senesi (al 18° anno sul palco del Falcone e coadiuvato dal figlio Daniele come videomaker) -, a partire dal nostro segretario Antonio Testa. E un pensiero speciale lo rivolgo all'amico Umberto Masi, scomparso quest'anno».

Il patron del memorial, per il quale il compianto Marcello Falcone era come un figlio, è stato sostenuto come sempre da tutte le forze dell'ordine, dalla Protezione civile e dagli operatori sanitari dell'Associazione Geira Onlus Latina. «Grazie anche ai medici Mauro Palmacci, Rocco Faiola e Pietro Serra - ha aggiunto Testa -, all'avvocato Francesco Pietricola (al quale è stata consegnata dalla professoressa Marialinda Testa la medaglia d'oro in ricordo del padre Osvaldo, un'altra medaglia d'oro è stata offerta dalla famiglia Fantasia in memoria di Enzo, già consigliere del Gsc Desco, ndr.), al commercialista Luca Di Girolamo, ad Aldo De Leccese, tecnico regionale responsabile categoria juniores, ai direttori di corsa Marco Pagnanelli, Giovanni Rinaldi e Angelo Salvatore Letizia, alla motostaffetta Vessella scorta tecnica, a il Pirata Vangi Sama Ricambi e Asd Coratti Roma per il cambio ruote. E poi le forze dell'ordine: per la Polizia stradale Giuliano Trillò (l'ex comandante della Polstrada che ha comunque voluto essere al fianco di Testa per la trentesima volta, ndr) e Gianluca Porroni, per la Polizia Marco De Bartolis, per la Polizia locale Michele Orlando, per l'Arma dei Carabinieri Saverio Loiacono e Saverio Guida, per la Guardia di Finanza Gianmarco Sportiello e per la Guardia Costiera Lorenzo Tempesti. E grazie all'ex Prefetto Antonio Reppucci e al Commissario prefettizio Francesco Antonio Cappetta e tutto lo staff comunale. Infine - ha sottolineato Testa che poi ha portato tutti al "Ristorante Il Quadrifoglio" per il consueto pranzo di commiato - dico grazie gli sponsor che ci hanno consentito di organizzare anche questa edizione: Giuliano Moto che è stato vero e proprio partner dell'organizzazione, De Francesco Ferramenta, Veneta Combustibili, Farmacia Comunale, Omega Trasporti, AutoGarden, Rocco Costruzioni 2006, Fantasia Costruzioni metalliche, Terracirce trasporti, Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, Banca Popolare di Fondi».

La giornata è stata impreziosita dalla presenza degli ospiti d'onore Alessandro Ballan, Giuseppe Gibilisco, Mario Valentini, Valerio Agnoli e Andrea Maffia.

E per concludere, è giusto ricordare che nella storia del memorial solo un terracinese è riuscito a vincere: Marco Liquori nel 2004 per il G.S. Borgonuovo-Millior Fiuggi.