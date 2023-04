Pallavolo Padova - Top Volley Cisterna: 3-0 (25-19; 25-22; 25-23)

Pallavolo Padova: Gardini 10, Canella 4, Cengia 1, Zoppellari 3, Saitta (ne), Guzzo 22, Volpato (ne), Zenger (L), Takahashi, Desmet 10, Lelli (L), Crosato 5, Asparuhov (ne). All.: Cuttini.

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Martinez 17, Catania, Zanni (ne), Mattei 4, Rossi 8, Staforini (L), Baranowicz 1, Bayram 9, Gutierrez 2. All.: Soli.

Note: Pallavolo Padova: ace 5, err.batt. 15, ric.prf. 22%, att. 50%, muri 9.

Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 15, ric.prf. 17%, att. 42%, muri 7.

La Top Volley Cisterna, con una partita ancora da giocare, quella di sabato prossimo a Taranto, saluta questo preliminare play off per il quinto posto. Rimaneggiata per le assenze di Dirlic e Sedlacek, ormai verso altrik lidi, la squadra pontina è stata sconfitta 3-0 dal Padova, stesso risultato, sempre a favore dei veneti, della gara d'andata