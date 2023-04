L'ennesima grande festa Uisp è pienamente riuscita; questa volta nel cuore del capoluogo, il Parco Falcone e Borsellino! E' stato ancora questo, infatti, il teatro della 38esima edizione del "Vivicittà", manifestazione internazionale andata in scena in contemporanea oggi (domenica 2 aprile) in 34 città italiane e 4 località estere. A trionfare tra oltre 400 partecipanti sulla distanza di dieci chilometri, suddivisi in due giri tra il centro e la periferia di Latina, è stato il portacolori dell'Atletica Città dei Papi Anagni Francesco Coppa, arrivato al traguardo con un tempo di 33'27''. Ad appena tre secondi di distacco si è piazzato Cristiano Ronzoni di Esercito Sport & Giovani, mentre il terzo posto è stato occupato dalla giovane garanzia del Centro Fitness Montello, Gabriele Carraroli (33'45''). Nel lotto dei cinque premiati della classifica generale assoluta maschile sono entrati anche il campione in carica del Runners Team Ferentino, Diego Papoccia (34'08'') e l'emergente atleta della Podistica Avis Priverno Tommaso De Marchis (34'38''). In ambito femminile si è imposta una delle grandi firme di questa edizione, Laila Soufyane, la campionessa iridata nei Mondiali militari di Maratona a Torino 2016