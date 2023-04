Una vera e propria impresa, inutile star qui a trovare altri aggettivi per qualificare a dovere il successo della Benacquuista Assicurazioni Latina Basket sul parquet della RivieraBanca Basket Rimini: 69-73 il finale di un match che i nerazzurri di coach Gramenzi hanno meritato di vincere nonostante le assenze di Alipiev, Fall e Cacace e con altri giocatori non al meglio della condizione. Cleaves II e Rodriguez si sono caricati la squadra portandola al successo, ma chi ha giocato con un minutaggio alto ha saputo fare la differenza Il tabellino Rimini-Latina 69-73 (24-19; 10-19; 15-16; 20-19) RivieraBanca Basket Rimini: Tassinari 15, Anumba 3, Meluzzi 13, Baldisseri ne, Scarponi, Masciadri 7, D'Almeida, Bedetti, Johnson 26, Morandotti ne, Ogbeide, Landi 5.Coach Ferrari. Vice Zambelli. Assistente Middleton. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 5, Viglianisi, Donati ne, Parrillo 9, Cicchetti 9, Collazo ne, Cleaves II 20, Rodriguez 13, Moretti 17, Gaveglia ne.Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico. Arbitri: Moretti, Giovannetti, Ugolini

