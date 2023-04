Ciro Russo è il nuovo direttore finanziario del Sora Calcio. A comunicarlo la società sportiva tramite un post su Facebook. Russo ha un passato da calciatore dagli 8 anni fino a 19, militando nei giovanissimi nazionali del Fondi Calcio, negli allievi nazionali del Frosinone Calcio e nella primavera dell'Avellino Calcio. Collaborerà nell'area finanziaria del club bianconero in vista della prossima stagione che vedrà i bianconeri impegnati nel campionato di Serie D.

Profilo giovane e motivato, il neo dirigente bianconero rientra nei profili cercati dall'avvocato Giovanni Palma per accrescere il profilo di esperienza e professionalità della società bianconera. Ciro Russo ha anche un ruolo attivo in politica dove ricopre il ruolo di dirigente provinciale di Forza Italia nella provincia di Latina e consigliere nazionale di Forza Italia Giovani. «Seguo il Sora Calcio già da alcuni anni e sono contento, onorato e orgoglioso di entrare a far parte di questa società che ritengo essere una delle più prestigiose dell'intero panorama calcistico regionale. Certificato anche dal record italiano di ventisei vittorie consecutive nella categoria Eccellenza che ha proiettato questa squadra nella leggenda - ha detto il neo direttore - Ringrazio l'avvocato Giovanni Palma per questa grande opportunità e per aver riportato insieme a tutto il suo team e ai calciatori il Sora Calcio dove merita, saremo entusiasti di cimentarci in un campionato nazionale quale la Serie D dove sono certo che faremo un ottimo percorso degno della squadra, della città e dei suoi splendidi tifosi».