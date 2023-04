È pronta al grande ritorno la "Festa dello Sport" di Opes, in programma dal 19 al 21 maggio 2023 presso il Campo Coni di via Botticelli, con il patrocinio del Comune di Latina e del Coni Lazio.

Tre giornate di sport e divertimento grazie all'organizzazione del Comitato Provinciale Opes Latina, che per la quindicesima volta porterà in scena la kermesse che ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni e tanto altro.



A partire dalla scorsa stagione, la manifestazione ha acquisito ancora più prestigio, divenendo un grande contenitore di eventi, un format mai visto prima d'ora in città che per tre giorni ha ravvivato Latina.

"La Festa dello Sport è divenuta un grande contenitore di eventi - commenta Davide Fioriello segretario generale Opes e presidente di In Corsa Libera – Oltre ad tenere in scena tre giornate di esibizioni e sport – sottolinea - saremo impegnati su più fronti con la corsa per le scuole CSC Student Marathon e con la gara nazionale Fidal Mezza Maratona di Latina. Una grande offerta per il territorio che ha bisogno e deve nutrirsi di promozione sportiva".

L'evento di tre giorni all'insegna dello Sport a 360°, racchiuderà al suo interno numerose attrattive oltre che la "CSC Student Marathon" dedicata agli studenti in programma il sabato 20 maggio e la corsa nazionale tappa bronza Fidal "Mezza Maratona di Latina" di domenica 21 maggio. Entrambe patrocinate da Opes, sono organizzate dalla asd In Corsa Libera del presidente Davide Fioriello e promosse da Città Sport e Cultura.

La Festa della Sport dunque, rappresenta il filo conduttore di tre giornate all'insegna dello Sport, un format mai visto prima che oltre a coinvolgere centinaia di atleti e società sportive, ingloba al suo interno due grandi eventi podistici della città. In questi 3 giorni dunque, dal 19 al 21 maggio, il Campo CONI verrà allestito per l'occasione come un vero e proprio villaggio dello sport, con esibizioni, musica, prove, momenti di convivialità, street-food, presentazioni e tanto altro. L'appuntamento si conferma un evento dal grande potenziale per il Comune di Latina e promozionale a livello sportivo per il territorio pontino e permetterà di godere di tre giorni all'insegna dello sport ed al contempo di offrire massima visibilità a tante associazioni sportive. Basti pensare che lo scorso anno, in soli tre giorni è stato movimentato un flusso di persone che si aggira intorno alle 10mila unità. Una manifestazione a tutto tondo, che valorizza ogni forma di attività, un evento gratuito che conta già tantissimi, tra società ed atleti, che hanno fissato la loro presenza, a conferma di un calendario ricco di appuntamenti. Un palco appositamente dedicato ad artisti e ballerini che a partire dalle 16.00 di venerdì 19 maggio, daranno il via allo spettacolo. Spazio al settore delle arti marziali, pattinaggio, baseball, basket, kickboxing, calcio balilla, dama, softair, body flying, mini volley, rugby, ginnastica, yoga, atletica, amici a quattro zampe, mostre sportive e tanto altro ancora. Prevista anche un'area espositiva e la presenza di un'area ristoro street food.

La Festa dello Sport vi aspetta venerdì 19 maggio dalle 16 alle 20, sabato 20 maggio dalle 8.30 alle 20 e domenica 21 maggio sempre dalle 8.30 alle 20.

Per restare aggiornati con il programma ufficiale seguire i canali ufficiali Opes Latina su facebook, instagram e sul sito opeslatina.it