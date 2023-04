La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una gara dura e difficile in casa dell'HDL Nardò, uscendo dal Palasport di Lecce dopo aver lottato fino all'ultimo secondo nel tentativo di completare la rimonta. L'avvio bruciante dei padroni di casa con Baldasso e la fatica iniziale dei nerazzurri nel trovare il giusto ritmo, hanno inciso sull'andamento del match. Bravi i pontini a non demordere, rimboccarsi le maniche e rimanere in scia dei pugliesi durante il secondo periodo, ma al rientro dal riposo lungo i granata si sono affidati alle prodezze di Smith che ha tracciato un solco determinante tra le due squadre. Nerazzurri, mai domi, trovano la forza di reagire, ricucire ancora una volta il gap e riaprire la sfida. Complici alcune ingenuità, non riescono a realizzare l'impresa di conquistare i due punti sull'ostico campo del San Giuseppe da Copertino, ma escono a testa alta da un confronto non semplice affrontato, inoltre, con Yancarlos Rodriguez in panchina solo a onor di firma, perché non stava bene.

Il prossimo appuntamento è per sabato 22 aprile alle ore 19:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri affronteranno RBR Rimini in occasione della quarta giornata della Fase a Orologio.

Nardò - Latina 76 - 71 (21-16; 22-21; 19-14; 14-21)

HDL Pallacanestro Andrea Pasca Nardò

Parravicini ne, Smith 34, Baccassino 3, Baldasso 14, La Torre 6, Buscicchio ne, Stojanovic ne, Antonaci ne, Quarta ne, Zugno 7, Donda 6, Borra 6. Coach: Di Carlo.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Durante 2, Viglianisi 3, Parrillo 14, Cicchetti 4, Cleaves II 19, Cacace 10, Fall 6, Rodriguez ne, Moretti 2, Alipiev 11. Coach : Gramenzi.

Arbitri: Tirozzi, Bertuccioli, Roiaz