Il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia, la casa dello sport italiano diretta da Davide Tizzano, sta ospitando in questi giorni Gianmarco Tamberi, l'oro di Tokio nel salto in alto. L'azzurro sta svolgendo i test biomeccanici con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. "Sto bene, molto bene – racconta Tamberi sul sito del Comitato Olimpico Nazionale –. Ho vissuto un periodo complicato con un problema al ginocchio ed altri piccoli guai che mi portavo dietro dalle ultime stagioni, ma grazie al mio team mi sono messo tutto alle spalle e adesso sono carichissimo". Poi, sui test di Formia: "Li faccio spesso, almeno 3 o 4 volte l'anno. Mi aiutano molto a capire a che punto siamo, i tempi a terra, i tempi in volo, gli angoli di stacco, vedere la situazione rispetto ai miei salti migliori. Mi ritengo molto soddisfatto: ho ricominciato a saltare da un mese e già si vedono belle cose. Sembrano esserci cose tecnicamente molto buone".