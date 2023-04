Il Dipartimento Beach Soccer, nella riunione svoltasi ieri, ha deliberato all'unanimità la costituzione dell'organico del campionato di serie A di Beach Soccer – Poule Scudetto, previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella prima riunione utile, come da Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023, mediante l'ammissione delle seguenti nove Società, elencate in ordine alfabetico: Catania SSD, SSD Catania Beach Soccer, Asd Città di Milano, Icierre Lamezia Beach Soccer, Alsalab Napoli Beach Soccer, Lenergy Pisa Beach Soccer, Roma Beach Soccer, Happy Car Sambenedettese, Farmae Viareggio. La domanda di iscrizione presentata dall' A.S.D. Beache Soccer Terracina, non avendo rispettato gli adempimenti contemplati dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 278 (1/BS) del 16 marzo 2023, e non essendo stata idoneamente integrata entro il termine stabilito dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n.305 (4/BS) del 14 Aprile 2023, è stata ritenuta inammissibile dal Dipartimento. Nella stessa riunione, il Dipartimento Beach Soccer ha deliberato all'unanimità la costituzione dell'organico del campionato di serie A di Beach Soccer – Poule Promozione.