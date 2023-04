Il tennista di Latina, Giulio Zeppieri, e' una delle cinque wild card ai prossimi Internazionali D'Italia Bnl che prenderanno il via il prossimo 2 maggio con il le ore-qualificazioni sui campi del Foro Italico a Roma. Giulio Zeppieri, nell'edizione dello scorso anno, riuscì ad entrare nel main draw grazie ai due turni vinti nel tabellone di qualificazione. Quest'anno l'attuale classifica non gli permetteva di entrare nel tabellone principale, ma la commissione tecnica della Federazione ha deciso di assegnargli una wild card al pari di Arnaldi, Passaro, Fognini e Nardi

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli