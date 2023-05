Grande festa mercoledì sera al PalaPark di Latina per il trionfo della Littoriana nell'ultima gara del campionato di serie C femminile. Alle ragazze di mister Massimo Mancini bastava un punto per chiudere al primo posto del raggruppamento, in virtù di un ruolino di marcia semplicemente da record, con 24 successi, un pareggio e nessuna sconfitta. Contro l'agguerrita Pmb Roma Sara Villa e compagne sono scese in campo cariche e motivate, sostenute dal pubblico delle grandi occasioni. Per ognuna delle protagoniste era d'obbligo arrivare al traguardo con l'ennesima vittoria ma anche riscattare la sconfitta subita solo ai calci di rigore nella finale della Coppa Italia nazionale, giocata a Prato contro l'Accademy Torino.

IL TABELLINO

Littoriana-PMB Roma 5-1

Littoriana: Villa, Mannella, De Luca, Silvi, Bellato, La Penna, Capuano, Ruggieri, Di Fazio, Cimpureanu, Fargnoli, De Col. All. Mancini.

PMB Roma: Cerracchio, Petrucci, Lampariello, Lergetporer, Pisani, Grassi, Cantisano. All. Casini.

Arbitro: Giampaoletti di Albano Laziale

Reti: Capuano (2), Bellato (2), Di Fazio, Cantisano