Peccato davvero, perché le chance per raggiungere le semifinali al Challenger di Cagliari, denominato "Sardegna Open", le ha avute e per di più al cospetto della testa di serie numero 2 del torneo, il talentuoso statunitense Ben Shelton, numero 38 del mondo, che ad inizio stagione ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open sconfitto dal connazionale Tommy Paul in quattro set. Stiamo parlando del tennista di Latina, Giulio Zeppieri, capace nella serata di venerdì 5 maggio di lottare ad armi pari contro il suo avversario e di andare vicino a batterlo: 6/4 4/6 7/5 il punteggio finale maturato in due ore e quattro minuti. Ora Zeppieri si concentrerà sugli Internazionali Bnl d'Italia in programma al Foro Italico di Roma. Il tennista di Latina giocherà in tabellone grazie ad una wild card concessa dal settore tecnico e dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi