Tutto in un secondo, come in quei finali thrilling che non ti aspetti. La rimonta della Benacquista, complice il 4/4 dalla lunetta di Viglianisi, soffocata sul nascere, ieri sera, dalla "bomba" di Smith con libero aggiuntivo. A nulla, poi, è valso il canestro da tre di Cleaves II: il 77-78 finale ha cancellato in un colpo solo le speranze play off della formazione nerazzurra.



La partita - Sfida "maschia" sin dall'avvio, come nelle migliori tradizioni quando in palio c'è qualcosa di importante. Nardò partiva meglio di Latina trovando modo e tempo per confezionare il primo allungo del match: 8-16 con 4' e 22" da giocare. I nerazzurri di Granmenzi restavano sul pezzo nonostante le bassi percentuali al tiro. Poi, come d'incanto, ecco uscir fuori dal cilindro nerazzurro le tre "bombe" consecutive, il 2/2 di Viglianisi e quella di Cleaves II, pronte a rovesciare la situazione (8-0 e 11-2 di parziale) che regalava alla Benacquista il minimo vantaggio (25-22) al termine del primo quarto di gioco.

Il "tapin" di Alipiev ad inizio di secondo quarto finiva per essere un fuoco di paglia. I pugliesi, con un La Torre in grande spolvero (2/3 dal campo ma, soprattutto, 3/4 dalla lunga distanza), prendevano il largo e, complice le solite amnesie di una squadra a corrente alternata, finivano per confezionare un 10-27 di parziale che li portava negli spogliatoi avanti di 14: 35-49.

Dagli spogliatoi usciva una Benacquista decisamente diversa nello spirito. Gli arbitri lasciavano giocare più del lecito e Cleaves II saliva in cattedra. Latina tornava a -4 (48-52) a 3' e 48" dalla conclusione del terzo quarto, ma dall'altra parte, in un momento delicato, Nardò trovava la forza per mettere insieme uno 0-5 di parziale che la riportava in auge. Era il preludio ad un finale di tempo nel quale i pugliesi facevano il bello e cattivo tempo (0-12), finendo per chiudere il terzo quarto avanti di 16: 48-64.

La Benacquista, colpita per la seconda volta al cuore, riusciva a scavare il fondo del proprio barile e con il rientro in campo di Cleaves II, trovava la forza per risalire la china. Il 14-2 era la fotografia di un recupero, forse, inaspettato. Nardò non ci sta, ma Viglianisi a 6" dalla fine riportava la sfida in parità. Poi il finale che non ti aspetti, con la "bomba" di Smith ad un secondo e sei centesimi con libero aggiuntivo. Un gioco da quattro che regalava la vittoria (77-78) ai pugliesi nonostante la "bomba" finale di Cleaves II.

Latina Basket77 Nardò78

(25-22; 10-27; 13-15; 29-14)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Durante, Viglianisi 16, Parrillo 3, Cicchetti 6, Cacace 7, Cleaves II 23, Fall 2, Rodriguez 2, Moretti 4, Alipiev 14. Coach : Gramenzi.

HDL Nardò

Parravicini 12, Smith 20, Baccassino ne, Baldasso 7, La Torre 15, Buscicchio ne, Stojanovic 11, Quarta ne, Zugno 5, Donda 6, Borra 2. Coach: Di Carlo.

Arbitri: Foti di Vittuone (Milano), Marzulli di Pisa, Ugolini di Forlì