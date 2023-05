Giulio Zeppieri saluta gli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista di Latina, in tabellone nel "mille" capitolino grazie ad una wild card, è stato eliminato al primo turno, in tre set (7/6 4/6 6/0 il punteggio finale) dal tedesco Altmaier proveniente dalle qualificazioni, ma che la scorsa settimana, da lucky loser, si era issato sino ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid. A Zeppieri non è bastato il sostegno di un "Pietrangeli" ribollente di passione, questa volta il campo dedicato al grande Nicola, da sempre feudo italiano, non è riuscito ad essere magico sino alla fine. Zeppieri ha lottato alla pari nei primi due set, nel terzo ha finito per "sciogliere" senza un motivo ben preciso. Anche nel secondo set, infatti, era andato sotto 0-3, per poi recuperare sino al 6/4. Stesso identico discorso nell'ultima e conclusiva partita, dove però il tedesco ha finito per volare via sino al 6/0 finale