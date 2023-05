Dopo otto anni le strade della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e del coach, Franco Gramenzi, si separano: «Non è stata una decisione facile da prendere. Da un lato l'amore ed il rispetto che questo Club mi ha da sempre dimostrato, dall'altro la naturale necessità di cambiamento ed il bisogno di nuovi stimoli. Però dopo 8 splendidi anni, non potevo chiedere di più e, molto probabilmente, non potevo dare di più. Aldilà degli aspetti giuridici e contrattuali, è bastato uno sguardo ed una stretta di mano con il Commendator Lucio Benacquista e il Direttivo del Club, che ancora una volta hanno mostrato tutta la loro umanità e signorilità e per questo li ringrazio. Sono certo che abbiano apprezzato la mia onestà intellettuale, che dall'altro canto ha sempre contraddistinto tutta la mia carriera». Queste le parole del coach sul sito della società nerazzurra. «Da uomo di sport sono molto dispiaciuto della decisione presa da Coach Franco Gramenzi, perché lo avevo voluto fortemente a Latina ed è stato il più grande allenatore nella nostra storia. Insieme a lui siamo cresciuti e siamo riusciti a mantenere la Latina Basket nella seconda categoria nazionale della pallacanestro maschile, anche nelle stagioni più difficili. La stima reciproca ha sempre contraddistinto il nostro rapporto in questi anni sia sotto il profilo umano che sportivo, ma capisco e rispetto la sua scelta», queste, invece, le parole del presidente, Lucio Benacquista.