Una domenica da incorniciare, di quelle che possono farle capire, semmai ce ne fosse bisogno, che la strada intrapresa è quella giusta. Una domenica d'oro, il colore del metallo più prezioso che l'atleta di Latina, Giulia Zaffanella, nata e cresciuta nella sezione giovanile del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di stanza alla caserma "Spiridigliozzi" di Sabaudia, si è messa al collo vincendo con il quattro di coppia gli Europei Under 19 sul Lac du Causse a Brive la Gaillarde in Francia.

La gara - Intorno alle 14 e 20 di ieri è arrivato il terzo oro consecutivo, quinto in generale a Brive per l'Italia. A vincerlo il quadruplo femminile, straordinario a tenere salda la prima posizione di una gara tiratissima fino all'ultima palata con la Polonia che in tutti i modi ha cercato di sfilare dal collo delle azzurre la medaglia d'oro. Sostanzialmente appaiate le due imbarcazioni al passaggio dei 1500 metri, con l'Italia che con un finale spettacolare è riuscita a distanziare le pericolose avversarie di un secondo sul traguardo, mentre la Repubbica Ceca teneva a bada la Romania per il bronzo. Che spettacolo queste quattro ragazze. 1. Italia (Noemi De Vincenzi-SC Nettuno, Giulia Zaffanella-Fiamme Gialle, Beatrice Ravini Perelli-RCC Cerea, Matilde Paoletti-CC Roma) 6.42.86, 2. Polonia 6.43.87, 3. Repubblica Ceca 6.45.16, 4. Romania 6.45.68, 5. Grecia 6.53.62, 6. Svizzera 6.58.04.

Festa grande, dunque, a Latina, al liceo Scientifico con indirizzo sportivo "G.B. Grassi", ma anche a Sabaudia, con l'ennesima riprova di come i campioni, in casa Fiamme Gialle, nascono attraverso un percorso di crescita adeguato. Al secondo anno Junior, la Zaffanella centra, dunque, la prima grande affermazione a livello internazionale e lo fa con una barca che da qui in avanti potrà soltanto che crescere e regalarsi altre gioie.