Il "rosso" del Roland Garros gli rievoca bellissimi ricordi. Lo scorso anno, di questo periodo, il nostro Giulio Zeppieri aveva trovato gloria dalle parti del Bois de Boulogne riuscendo a centrare per la prima volta, ad oggi ancora unica, la qualificazione al main draw di uno Slam. Ieri è tornato sul "luogo del delitto" e in un'ora ed un minuto ha rispedito al mittente le velleità del georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 217 della classifica mondiale, giocatore in caduta libera, ma pur sempre da battere: 6/4 6/1 il punteggio finale.