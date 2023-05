Tra Giulio Zeppieri e la seconda qualificazione consecutiva al tabellone principale del Roland Garros, seconda prova dello Slam in corso di svolgimento sul rosso del Bois de Boulogne a Parigi, c'è soltanto il portoghese Ferreira Silva. Il tennista di Latina, in un'ora e ventisei minuti di gioco, ha avuto la meglio sull'argentino Rodriguez Taverna, già sconfitto all'inizio dell'anno nelle qualificazioni degli Australian Open: 6/3 6/4 il punteggio finale.

Un match un tantino "ruvido", ma che Zeppieri ha sempre condotto. Qualche patema d'animo dopo il contro break subito all'ottavo gioco del secondo set e le tre palle break fallite in quello successivo, prima di chiudere alla quarta e vincere il successivo gioco a zero per il 6/4 definitivo. Un solo precedente con il portoghese Ferreira Silva a Lisbona nel 2021 con il successo in tre set del tennista lusitano