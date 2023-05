Ci sono numeri che devono far riflettere e che, se interpretati nella maniera migliore, possono offrire risposte concrete.

Partiamo da lontano per dire che il torneo Italy World Games, voluto a Latina dall'ex arbitro di serie A, Claudio Gavillucci, oggi referente numero uno per l'Italia dell'Associazione Paris World Games, ha inevitabilmente lasciato il segno al di là di quelli che sono stati i risultati maturati in campo.

I numeri - Una kermesse riservata alle categorie Under 10, 12, 15 e 17 con 40 squadre al via provenienti da 6 paesi differenti e 4 continenti: Arabia Saudita, Egitto, Colombia, Haiti, Francia e Italia. Ottocento gli atleti partecipanti dai 10 ai 16 anni, 4 le strutture alberghiere coinvolte con più di 1000 notti prenotate in 4 giorni.

Più di 500 pasti al giorno serviti in 5 strutture sportive e 10 campi da calcio in cui si è giocato. Tre compagnie di autotrasporti coinvolte e oltre 50 corse effettuate in 4 giorni.

Quaranta le persone dello staff coinvolte, utilizzate come Tlo e Pitch Manager presi anche dagli istituti scolastici "Giovan Battista Grassi" indirizzo sportivo e Majorana ad indirizzo linguistico di Latina.

Si è giocato al "Francioni", all'ex Fulgorcavi, alla Samagor, a Podgora, al Comunale di Tor San Lorenzo e alla Pineta dei Liberti, il quartier generale di Pezone e dell'Aprilia Calcio. Le finali Under 15 e 17 sono state giocate al "Francioni", mentre quelle Under 10 e 12 alla Pineta dei Liberti.

I risultati - Nella categoria Under 10 la vittoria è andata al Frosinone che ha sconfitto 2-1 in finale i francesi dell'Us Grigny. La società "canarina" è stata poi sconfitta ai rigori nell'Under 12 dagli egiziani de La Viena (Il Cairo). Nell'Under 15, invece, successo per il Tor Tre Teste che ha superato 2-0 in finale il Latina, artefice però in semifinale della vittoria nel derby contro il blasonato Frosinone, fresco di semifinale nazionale. Nell'Under 17, infine, i nerazzurri padroni di casa per l'occasione (l'atto conclusivo, come detto, si è giocato al "Francioni") sono stati superati, dopo i calci di rigore, dalla compagine partenopea dell'Afro Napoli United. Da segnare il riconoscimento a Simone Adessi, miglior giocatore in questa categoria.

«Sono orgoglioso e soddisfatto di essere riuscito a portare nella mia amata città una kermesse sportiva internazionale - ha tenuto a precisare Claudio Gavillucci - .Italy world Games oltre ad aver espresso attraverso lo sport i valori di giustizia, pace e fratellanza tra popoli di diverse culture, lingue e religioni, lanciando un chiaro messaggio contro ogni tipo di discriminazione nel mondo dello sport, ha dimostrato di fatto che a Latina con la capacità e le competenze giuste e con l'aiuto di imprenditori lungimiranti e professionisti di settore come il nostro concittadino, Mattia Perin, si può rilanciare come città affinché diventi un punto riferimento non solo per lo sport regionale, ma anche nazionale ed internazionale, incidendo allo stesso tempo su un'economia indotta quale quella turistica. Mi auspico vivamente che la nuova amministrazione appena insediata - ha concluso Gavillucci - si renda conto di questa grande opportunità e collabori attivamente affinché Italy World Games possa diventare un appuntamento fisso per Latina. Noi siamo già al lavoro per la prossima edizione».