Giulio Zeppieri accede per il secondo anno consecutivo al tabellone principale dell'Open di Francia al Roland Garros. Sul "rosso" del Bois de Boulogne, campo numero 12, il tennista di Latina ha sconfitto in due set il portoghese Ferreira Silva: 6/4 6/1 il punteggio finale maturato in un'ora e ventitre minuti di gioco. Non c'è stata partita, lo diciamo subito, con il tennista di Latina, che dopo il break nel primo set operato al quinto gioco, ha praticamente avuto vita facile sino al 6/4 maturato in 43'. Nel secondo set, poi, dopo aver annullato due palle break nel secondo gioco, è stato un monologo del tennista nostrano che ha messo insieme, dallo 0-1 iniziale, sei giochi consecutivi portando a casa match e qualificazione al main draw di questa seconda prova dello Slam