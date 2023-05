Una prima volta in tutto. Al Roland Garros, sul campo numero 11, il suo campo. Giulio Zeppieri, per la prima volta in carriera, vince un primo turno in un torneo dello Slam e lo fa battendo in cinque set il kazako Bublik: 6/0 4/6 4/6 6/3 7/5 il punteggio finale maturato in tre ore e 17'. Il Roland Garros, dunque, continua ad essere terra di conquista per il tennista di Latina, che ieri ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di poter competere a certi livelli. Bublik, dopo aver regalato il primo set al suo avversario, si è messo a giocare, ma "Zeppo" è rimasto sul pezzo, nonostante il successivo doppio 6/4. Nel quarto, poi, dopo aver annullato tre palle break al suo avversario (la prima al terzo gioco, le altre due nel settimo), riusciva a strappargli il servizio e a chiudere 6/3. Il quinto set era una fotocopia di quello precedente, con Zeppieri bravo ad annullare una palla break al suo avversario al secondo gioco ed un'altra nel quarto, prima di strappare il servizio al kazako nell'undicesimo gioco e, senza tremare, chiudere al dodicesimo per la gioia dei tifosi italiani presenti in tribuna