E' uscito dal campo, il Philippe Chatrier, a testa alta dopo aver fatto penare il norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e finalista lo scorso anno, sconfitto da Nadal, al Roland Garros: 6/3 6/2 4/6 7/5 il punteggio finale di un match durato tre ore e quattro minuti, che il tennista di Latina ha interpretato nella maniera migliore e che poteva anche allungare al quinto set.

L'Open di Francia si chiude, dunque, per Zeppieri con un match che, semmai ce ne fosse stato bisogno, ha messo in luce le qualità tecniche del giocatore di Latina, capace di giocare alla pari con uno degli specialisti della terra rossa. Peccato per i crampi, che come in occasione della sfida contro Alcaraz della scorso estate ad Umago in Croazia, sono sopraggiunti quando Zeppieri era intento, sul 5-5, ad evitare un altro break.