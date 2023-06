Sabaudia remiera, però, ha fatto festa anche grazie alla vittoria di Diana Dymchenko della The Core, che nel singolo femminile ha preceduto Clara Guerra delle Fiamme Gialle e Stefania Buttignon delle Fiamme Oro.

Successo delle Fiamme Oro, invece, nel quattro con (Matteo Castando, Davide Mumolo, Matteo Dalla Valle, Giuseppe Vicino con timoniere Ilaria Colombo). La barca "Made in Sabaudia" ha preceduto Gavirate 1 e Timavo 1.

I vice campioni d'Europa nel doppio, la coppia tutta Fiamme Gialle formata dal pontino Matteo Sartori e da Luca Rambaldi, ha confermato di essere molto affiatata. Morale della favola, è arrivato un successo netto(terzo titolo italiano a livello Senior per Matteo e Coppa "Rino Galeazzi") a spese dei padroni di casa di Gavirate 1.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli