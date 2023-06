Sport e beneficienza: questo il binomio vincente delle Goliardiadi Latina, la grande kermesse estiva organizzata dall'associazione Cuore del Volley con il patrocinio dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia di Latina.

10 giochi, in acqua e a terra, tra sudore e risate con 10 squadre pronte a tutto pur di vincere i ghiotti premi messi in palio dagli sponsor tecnici East Side, Innesto, Spacetime e Kosky che vanno ad aggiungersi al Main Sponsor, Sport '85, che metterà a disposizione dei partecipanti tutto il materiale tecnico che servirà per affrontarsi in questo che si preannuncia uno degli eventi più divertenti di questa stagione estiva.

Sport, dunque, ma anche beneficienza grazie all'impegno dell'associazione Cuore del Volley, e del suo presidente Vincenzo Annarumma che, anche questa volta, ha organizzato l'ormai famosa asta di beneficienza. In palio, fino a venerdì sera, maglie originali di Milan, Lazio, Salernitana, Sassuolo, Latina Calcio, Latina Basket, Top Volley Cisterna, guanti e scarpini di Mattia Perin, maglie della nazionale di volley maschile e femminile e, grande novità di quest'anno, Cd e vinile di Tiziano Ferro autografati.

Tutto l'incasso di questa asta benefica verrà devoluto all'associazione LatinAutismo, una delle realtà più giovani e attive della provincia di Latina per quanto riguarda il sostegno alle famiglie con bambini, ragazzi e adulti autistici. Un grande impegno per l'inclusione e per la diffusione delle conoscenze dei problemi del neuro sviluppo.

Location della manifestazione lo Scivosplash, storica struttura di Latina che metterà a disposizione, gratuitamente, il grande parco acquatico. Le squadre che scenderanno in acqua, ma non solo, sono: LatinAutismo, Special Squad, Splash, Country Boys & Girls, Pennic Hellas, Team Sara, I Fantastici, I figli di Carlo, I Fun Cool, i Volleyball Sabaudia. Tutti pronti per giochi divertenti e inclusivi dal Basket Slide al treno annaffiato passando per il volo insaponato e la fionda umana, solo per citarne alcuni.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dello Goliardiadi Latina, oltre al Presidente di Cuore del Volley, Vincenzo Annarumma, anche Annalisa Muzio, assessore allo Sviluppo e Governo del territorio e Presidente onorario dell'Osservatorio per lo Sport; Andrea Chiarato, assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Michele Nasso, assessore ai Servizi sociali, Angelo Conti, Vice Presidente dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e Matteo Sperduti, Direttore Generale; Gianluca Marchionne, Presidente dell'Ente di Promozione Sportiva di Confcommercio ASC; Monia Magliocco, Presidente dell'associazione LatinAutismo e Cristiano Lucarini, responsabile dello Scivosplash Latina.

"È incredibile come ogni anno l'entusiasmo per le nostre iniziative aggreghi sempre più amici che condividono i nostri valori filantropici – ha affermato Vincenzo Annarumma, presidente di Cuore del Volley. Torniamo con la nostra iniziativa annuale a Latina, ospiti di un impianto storico della nostra città che ci ha aperto le braccia e per questo ringrazio Cristiano Lucarini e tutti i membri dello Scivosplash. Un grande grazie va anche all'Osservatorio dello Sport e ad ASC che hanno sempre creduto nelle nostre mission benefiche".

E' stata poi la volta dell'assessore Annalisa Muzio: "Un ringraziamento va a Vincenzo Annarumma che seguo ormai da tempo e di cui conosco bene la grade passione e il grande impegno che mette in tutto quello che fa. Manifestazioni di questo genere, che mettono insieme l'amore per lo sport e l'inclusione, avranno sempre pieno appoggio da parte dell'amministrazione comunale. Siamo uniti, inclusivi tra di noi e verso gli altri, e soprattutto determinati a risollevare le sorti di questo territorio. Potete contare sulla squadra, potete contare su tutti noi. Siamo compatti, come dimostra anche la nostra presenza qui oggi, e determinati e siamo felici di avere fatto la nostra prima uscita ufficiale proprio in occasione di questo grande evento".

"Le persone speciali siete voi – ha esordito l'assessore Michele Nasso - che fate un lavoro straordinario. Io devo molto allo sport e sono sicuro che l'assessore Chiarato sarà la persona giusta per occuparsi di questo settore. Ho fatto di tutto nella mia vita, ma devo dire che l'assessore ai servizi sociali era un sogno; metterò a disposizione di questo settore tutta l'esperienza maturata in questi anni. Incontrerò nei prossimi giorni la presidente di LatinAutismo, e tutti coloro che ne avranno bisogno, per comprendere il prima possibile la situazione delle persone che hanno più bisogno. L'impegno ci sarà e facendo gioco di squadra, in questi 5 anni, riusciremo a mettere a segno risultati importanti anche in un settore delicato come quello che mi è stato affidato".

Ad intervenire, subito dopo, l'assessore Andrea Chiarato. "Permettetemi di ringraziarvi per l'invito e per quello che fate per il nostro territorio. Siete la parte più bella della nostra città ed è motivo di orgoglio essere qui oggi. La nostra amministrazione, e penso di parlare anche a nome del sindaco e dei miei colleghi, ha il cuore che batte verso il mondo dello sport, ma anche per quello del welfare. Vi posso assicurare porte sempre spalancate e un impegno massimo per starvi vicino e per realizzare più progetti possibile. Dobbiamo essere realistici con quella che è l'attuale situazione, ma questa non sarà una scusante. Partiamo dall'anno zero, ci siamo già messi a lavorare, le criticità sono tante ma questo non ci spaventa. Siamo coesi e uniti e la nostra presenza qui penso lo dimostri. Vi garantisco che con un lavoro squadra, come lo sport ci insegna, si raggiungeranno grandi risultati".

A parlare, subito dopo, i rappresentanti dell'Osservatorio per lo Sport. "Sono davvero orgoglioso di aver dato il nostro patrocinio a questa manifestazione - ha affermato il Vice Presidente, Angelo Conti - che ogni anno diventa sempre più partecipata e partecipativa con un occhio sempre attivo e vigile sull'inclusione e sul coinvolgimento di tutti, anche quello dei ragazzi speciali. Da sempre il nostro Osservatorio – ribadisce Angelo Conti - è al fianco di tutti i bambini perché nessuno debba sentirsi solo, nessuno debba rinunciare alla pratica sportiva, nessuno debba rinunciare alla socialità e al sorriso che soltanto lo sport può donare".

A fargli eco il Direttore Generale, Matteo Sperduti. "Non posso non associarmi ai ringraziamenti, in particolar modo ai rappresentanti politici che non ho mai visto così tanti, e insieme, alle nostre manifestazioni sportive. Abbiamo sempre appoggiato queste manifestazioni perché i nostri tre principi ispiratori sono sport, divertimento e inclusione. Lo abbiamo detto, sostenuto e dimostrato con i nostri eventi che hanno sempre, al loro interno, un momento dedicato allo sport inclusivo e dunque non potevamo non patrocinare questa iniziativa".

"È ormai il terzo anno di collaborazione con la Asd Cuore del Volley – ha spiegato invece Gianluca Marchionne Presidente di ASC - e sono sempre più contento di far parte di questo grande progetto di solidarietà. Ringrazio tutto lo staff di Cuore del Volley, ma soprattutto il presidente, Vincenzo Annarumma, per la passione che mette, ogni anno, nell'organizzazione di queste iniziative. Le Goliardiadi 2023 sono state fortemente volute da me e spero vivamente che questa sia solo la prima edizione. Una competizione allegra – aggiunge l'avv. Marchionne - che ricorda un po' giochi senza frontiere. La partecipazione inclusiva nelle squadre mi fa ancora più piacere e come dico sempre oltre l'inclusione, zero barriere! Questo è il motto che deve sostenere ognuno di noi nella vita e nello sport".

A chiudere la presidente dell'associazione LatinAutismo, Monia Magliocco, che nel ringraziare Cuore del Volley e tutti gli organizzatori delle Goliardiadi Latina, ha fatto sapere che la somma devoluta alla LatinAutismo verrà utilizzata per le colonie estive prevedendo di affiancare ai bambini e ai ragazzi personale preparato che in questo modo non andrà, dunque, a gravare sulle famiglie. Altri fondi verranno invece destinati ai bambini che non hanno il sevizio comunale per riuscire ad aiutare proprio tutti.

"LatinAutismo è costituita da oltre 150 genitori, familiari e tutori di persone autistiche, tra i 2 anni ai 55 anni di età – ha spiegato Monia Magliocco – e ha come finalità la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e la promozione di un'assistenza scolastica, sanitaria e sociale in ogni fase della vita. Crediamo sia di fondamentale importanza promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accessibilità in ogni ambiente sociale. Busserò una a una le porte degli assessori per potere ottenere tutto ciò che spetta ai nostri assistiti, in particolare agli adolescenti e agli adulti che non hanno assistenze. Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine all'associazione Cuore del volley che ha scelto di sostenere i nostri progetti di inclusione sociale. La realizzazione di questo evento – conclude la presidente di LatinAutismo - rappresenta un primo passo di un percorso da fare insieme e avrà un ruolo importante nell'aiutare non solo le persone autistiche, ma l'intera società ad abbattere le barriere mentali, dando spazio sempre più ad eventi di inclusione in contesti di vita diversi".

"Tutti noi dello staff dello Scivosplash siamo orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione che ci coinvolge anche emotivamente con il suo nobile obiettivo nei confronti della LatinAutismo" ha, infine, dichiarato Cristiano Lucarini.

In palio ghiotti premi, ovvero cesti con tanti prodotti Food & Drink, offerti dagli sponsor East Side, Innesto, Spacetime e Kosky. Tutte le squadre, formate da ragazzi/e e adulti, riceveranno un premio.

Appuntamento per tutti sabato mattina, con inizio alle 9.30, allo Scivosplash di Latina. Dopo le 12.30 l'ingresso sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata in allegria.