E' tutto pronto per la seconda edizione del Gran Prix New Life, la regata organizzata da Cethegus che per il secondo anno consecutivo porterà avanti il suo progetto di promozione del territorio attraverso lo sport e in particolare la vela, che nel capoluogo fino ad ora è rimasta sempre relegata ai margini nonostante uno specchio di mare capace di regalare un grande spettacolo. Uno spettacolo come quello offerto l'anno scorso e che verrà sicuramente bissato nell'evento di domani. Anzi, ci si aspetta ancora più pathos nella gara che prenderà il via alle ore 14 (ma dipenderà anche dal vento) in cui il numero e il livello di atleti sono cresciuti vertiginosamente, sulla scorta del successo della passata edizione. L'organizzazione ha fatto un colpo grosso, assicurandosi la presenza di una coppia di livello mondiale come quella portacolori del circolo velico Tognazzi - Marine Village di Torvajanica formata da Caterina degli Uberti e Diana Rogge, allenate da Roberto Rogge, campionesse del Mondo in carica nella classe Hobiecat 16. Insieme a loro ci sarà un altro equipaggio del circolo velico romano. In totale prenderanno il via la bellezza di 52 atleti su 21 catamarani e 9 derive, in rappresentanza di 5 circoli velici come (oltre a Torvajanica) i padroni di casa del Sunrise di Foce Verde, il C.V. Tirrena di Anzio, la Lega Navale di Latina, lo Svagatamente di Pescara e il Circolo Velico Terracina.

Il campo di gara prevede una regata a bastone (2 boe) della lunghezza di un miglio nautico che va dal Fogliano Hotel al Campanile Stella Maris: «Sarà una gara sicuramente spettacolare di alto livello - analizza il commodoro della flotta Costa Pontina, Mario Pastore, che si occuperà della logistica e del coordinamento - Un bello spettacolo per tutti, con il cancello di partenza posizionata proprio davanti all'Hotel Fogliano. Si raggiungeranno di bolina due boe dopo un miglio di navigazione verso Torre Astura e si tornerà indietro. Un evento unico per le nostre coste, ma che speriamo vada ad accendere la passione per la vela in molti curiosi. Chi pensa infatti che senza un porto o infrastrutture non si possa fare vela, si sbaglia di grosso e questo ne è la dimostrazione».

Gara che potrà essere seguita da appassionati e cittadini sia dalla terrazza di Capoportiere e tranquillamente sotto l'ombrellone da tutto il litorale, perché la rotta è quasi parallela alla spiaggia, appena al di fuori della zona di balneazione.

L'evento non sarà ristretto soltanto al solo aspetto sportivo. A latere, infatti, a partire dalla mattina sarà allestito un villaggio con animazione ed esposizioni.