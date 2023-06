Nella splendida cornice della Sala Zuccari di Palazzo Caetani ieri mattina è stata presentata la gara di ritorno dei playoff scudetto della serie A di Calcio a 5. A giocarsi il tricolore al Palasport di Cisterna (sabato 17 giugno, alle ore 18 in diretta anche su Sky), sono l'Olimpus Roma e la Feldi Eboli. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Valentino Mantini e l'assessore allo sport Emanuela Pagnanelli: «La nostra struttura è un fiore all'occhiello e la vogliamo valorizzare. Per noi come amministrazione questa era un'occasione da non perdere: Cisterna sarà pronta. Come Comune abbiamo tanti spazi culturali e luoghi nei quali ospitare manifestazioni, come questa, che diventano anche motori importanti per combattere il disagio giovanile che è un nostro obiettivo», hanno dichiarato i due amministratori. A seguire ci sono state le parole del dirigente della Feldi Eboli, Sergio Russo: «In gara 1 a Eboli è stata una bella serata di festa.

Non è facile portare 4mila persone a vedere la gara, ma noi ci siamo riusciti. Queste gare rappresentano uno spot importante dietro il quale far crescere tutto il movimento». Il presidente dell'Olimpus, Andrea Verde: «Ringrazio il Comune di Cisterna per l'accoglienza e per averci aperto le porte. Il Palasport è davvero un gioiello e l'allestimento sarà fantastico. La speranza, naturalmente, è quella di arrivare fino a gara 3 per noi e per tutti i nostri tifosi». E in caso della "bella" sarà ancora l'impianto di Cisterna ad ospitare la terza finale, lunedì 19 giugno.