Ci sarà anche una importante presenza di Latina all'interno di una delle maggiori manifestazioni sportive a livello mondiale, con un taglio di natura solidale, in programma a Berlino dal 17 al 25 giugno. E' qui, infatti, che si svolgeranno gli Special Olympics World Games, e tra le realtà internazionali protagoniste ci sarà la Fondazione VARALDO DI PIETRO (Di Pietro Foundation) di Latina.

"La nostra Fondazione sarà in partnership con Special Olympics in questo eccezionale evento mondiale – afferma il dott. Giovanni Di Pietro, presidente della fondazione – Si tratta dei giochi sportivi più partecipati nel globo, grazie all'adesione di oltre 200 Paesi, un numero che supera addirittura gli Stati aderenti al CIO che partecipano alle Olimpiadi. Anche la "Fondazione Di Pietro" sarà presente in questo bellissimo abbraccio universale, partecipando ad una delle più attese manifestazioni che si terrà il 20 giugno, in un apposito spazio nel mitico Zoo di Berlino, e che sarà dedicato a tutte le famiglie degli atleti speciali nel mondo. Pensate che è prevista la presenza delle delegazioni degli atleti e delle loro famiglie di tutti i Paesi partecipanti, circa seimila persone in totale. Ad ogni delegazione la nostra fondazione donerà una copia del libro "The Call to Unite", di Tim Shriver, uno straordinario affresco sui valori dell'inclusione e della solidarietà umana! .

L'evento di Berlino vedrà la "Fondazione Varaldo Di Pietro" avere il suo spazio negli interventi celebrativi, insieme alle prestigiose autorità nazionali e internazionali presenti, una partecipazione che consacra la fondazione di Latina tra i "best supporters" delle Olimpiadi Speciali nel mondo.

La manifestazione sarà presieduta da Spercial Olympics Germany e dal governo tedesco in qualità di nazione ospitante, con il Ministro della famiglia Lisa Paus, mentre sarà il vicepresidente Marco Varaldo Di Pietro a portare i saluti della Fondazione e intervenire sul tema del dibattito.

"Per noi è un grande orgoglio essere presenti e partecipare attivamente ad un evento sui valori della famiglia e dello sport, e crediamo possa esserlo anche per l'Italia e soprattutto per la città di Latina – aggiunge il presidente Giovanni Di Pietro - Siamo l'unica fondazione a livello mondiale, sostenitrice di Special Olympics, scelta per presenziare all'evento più partecipato degli World Games. I Giochi Mondiali Special Olympics sono il più grande evento sportivo inclusivo del mondo. Migliaia di Atleti con disabilità intellettive gareggiano insieme in 26 sport, nove giorni di gare emozionanti e coinvolgenti. L'obiettivo della manifestazione è pienamente condiviso dalla nostra Fondazione, cioè diffondere una filosofia inclusiva e accogliente in tutto il pianeta. Questa partecipazione conferma il livello internazionale raggiunto dalla "Fondazione Varaldo Di Pietro" attraverso le sue diverse attività".

Tra i diversi progetti a cui la Fondazione sta lavorando, il presidente Di Pietro si sofferma su uno in particolare:

"Si tratta di una iniziativa concreta, un grande progetto di inclusione nel mondo del lavoro e prevede, nei prossimi anni, l'apertura di una catena di coffee shop con maestranze esclusivamente "speciali " in alcune delle maggiori città italiane. Sarà un esclusivo esperimento strutturato di imprenditoria sociale, un progetto ambizioso in cui crediamo molto che permetterà di realizzare spazi lavorativi inclusivi e di socialità per le persone speciali che ci insegnano a vivere".