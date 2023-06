L'erede al trono è diventato grande. Ha messo la testa fuori dal guscio, afferrando un presente radioso e guardando avanti ad un futuro che può soltanto appartenergli.

La stella di Matteo Sartori è brillata anche a Varese. Dopo l'argento europeo di Bled in Slovenia, è arrivato l'oro nella seconda prova di Coppa del Mondo e questo doppio senior tutto Fiamme Gialle con prodiere, Luca Rambaldi, è un qualcosa che comincia a solleticare, e non poco, il palato fine degli amanti del remo. Via Lungo Sisto a Terracina, insomma, continua ad essere quel piccolo lembo di terra plurimedagliato, così come dalle parti della caserma "Spiridigliozzi" a Sabaudia, c'è chi pensa di fare spazio tra le foto perché sognare è lecito dopo quanto visto anche ieri in terra lombarda.

La gara - Una finale, quella di ieri mattina, doppia per l'Italia, con due equipaggi ai blocchi di partenza. Una lotta serrata e casalinga da vivere palata su palata ed è per non rimanere impigliati nelle retrovie che i due equipaggi azzurri si staccavano all'unisono dai blocchi di partenza iniziando a prodursi in un inizio impressionante con Rambaldi e Sartori a mettere subito la punta in avanti con quaranta colpi. Era, però, la Cina a transitare in testa al rilevamento del primo quarto per soli 32 centesimi mentre il doppio di Tedoldi e Peretti era quinto. Una lotta punta a punta tra Cina, USA e Italia1 che al passaggio di metà gara erano ancora affiancati, ma nel gioco delle prue erano gli Stati Uniti ad avere la meglio sulla Cina e sull'Italia, mentre Italia2 risentiva della velocità dei battistrada ed era più attardata. Al passaggio dei 1500 metri, il doppio di Italia1 balzava in testa, allungando e alzando il ritmo che portava, sul finale, la barca azzurra a vincere l'oro in Coppa del Mondo davanti a una incredula Usa che si vedeva sfilare l'oro dal collo negli ultimi seicento metri, mentre Italia2 chiude la gara al quinto posto dietro ad Australia, quarta, e Cina1, terza.