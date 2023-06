Autorevole, autoritario, deciso, semplicemente il più forte: la gara dei 200 metri maschili valevole per i campionati italiani Under 23 di atletica leggera "incoronano" Marco Ricci, il velocista di Cisterna che conferma i pronostici della vigilia portando a casa il titolo italiano di specialità per la categoria Promesse. Peccato solamente per il vento particolarmente forte, che sulla pista di Agropoli ha disturbato sia la finale che la prova di qualificazione rendendo inutili per le statistiche personali i tempi ottenuti, ma le gare sostenute in terra campana hanno confermato il valore assoluto del 22enne sprinter pontino, che si è dimostrato ampiamente al di sopra degli avversari.



Prima la batteria vinta senza grossi problemi con un 21"04 (vento a 3.6) che ha visto il portacolori della Nissolino sport correre ed imporsi senza forzare più di tanto, quindi circa un' ora più tardi la prova decisiva, interpretata nella maniera migliore.

Partenza decisa, primo posto all'uscita della curva e rettilineo corso con ampio vantaggio, terminato con un 20"68 ventoso (l'anemometro segnava +3.7. ben oltre i due metri consentiti) che vale comunque la maglia tricolore e mai veramente in pericolo, davanti al padovano Jacopo Albertin (20"91), e ad Edoardo Luraschi, di Varese (20"97). Una medaglia d' oro che fa il paio con il bronzo ottenuto il giorno prima dal setino Angelo Ulisse sui 100 metri; un fine settimana importante per i ragazzi allenati a Castelporziano da Claudio Licciardello e che magari potrà essere un importante "antipasto" per Marco Ricci in vista degli imminenti impegni con la Nazionale azzurra. Nei 200 metri si è fermato in batteria il pontino Fabio Mastracci (sesto in 22"01).