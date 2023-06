Una sconfitta senza precedenti. Anni e anni di certosino lavoro gettati alle ortiche.

La Nazionale Olimpica di canottaggio sta per emigrare in altri lidi, nella vicina Fondi, dove l'intera amministrazione è pronta ad accogliere a braccia aperte una delle Federazioni più vincenti (lo dicono i numeri, non certo noi) della storia recente dello sport italiano.

Sabaudia resta impassibile, quasi disinteressata di quanto sta accadendo. Come a dire: "a noi non importa nulla, non obblighiamo nessuno a restare".

Quella che una volta era la città del remo, a breve non lo sarà più. Il lago di Paola, ribattezzato "delle medaglie e dei campioni", tornerà ad essere solo ed esclusivamente una cartolina per il forestiero di turno, abile ad immortale albe e tramonti, ma incurante del fatto, beato lui, che su quello specchio d'acqua si è scritta la storia del remo azzurro.

Bisognerebbe ricordare a chi di dovere che i Gruppi sportivi militari, sezioni canoa e canottaggio, esistono a Sabaudia da 70anni. La "città delle dune" è, anche e soprattutto, famosa in tutto il mondo per le imprese remiere di atleti pronti, semmai ce ne fosse bisogno, a mettere il nome di Sabaudia davanti ad ogni loro singola vittoria, olimpica o mondiale che sia.

Da ottobre ad aprile, ma anche a ridosso delle gare più importanti in laghi salmastri come quello di Paola, Sabaudia è sempre stata scelta, almeno dal 2013 (anno d'insediamento di Giuseppe Abbagnale), in poi, come sede dei raduni della nazionale olimpica. Un movimento, tra atleti e tecnici, di 70-80 persone, pronte a colorare la città d'azzurro ma, soprattutto, a far lievitare l'economia cittadina in maniera esponenziale.

Tutto questo, però, sembra non interessare più. La nuova amministrazione ha pensato bene di cancellare con un colpo di spugna il Comitato "Sabaudia 2020" e di mettere la Federazione Italiana Canottaggio nelle condizioni di trovare altre opzioni come, appunto, Fondi. A Varese, dove il canottaggio è di casa come a Sabaudia, nel bilancio del 2022 (sono numeri della Camera di Commercio, ndr), c'è una nota che parla di circa 900mila euro incassati soltanto con la tassa di soggiorno. Somma, peraltro, messa a bilancio per investimenti sulle strutture sportive, non ultima quella del lago Schiranna sede dell'ultima prova di Coppa del Mondo. A Varese, però...