Dalla terra di Montechiarugolo, all'erba di Roehampton. Il passo breve, ma deciso. L'importante sarà continuare a credere in quello che si sta facendo, nel processo, chiamiamolo di rigenerazione vicentina, che ci sta regalando un Giulio Zeppieri tutto nuovo, capace di lottare su ogni palla con il coltello tra i denti (lo ha fatto anche nella lunga semifinale di venerdì sera persa in terra parmense contro la "bestia nera" Maestrelli), terra o erba che sia.

Arrivato nella giornata di sabato sera a Londra, domenica mattina Zeppieri ha preso possesso dei campi di Roehampton dove da lunedì mattina inizieranno le qualificazioni per i Championships. Wimbledon è il grande sogno di tutti, anche del nostro tennista che, però, non ha avuto, oggi pomeriggio (ore 16 di Londra, le 17 da noi in Italia) un sorteggio benevolo. Al primo turno, infatti, affronterà il francese Arthur Cazaux, reduce dalla finale persa contro Andy Murray due settimane fa al Challenger di Nottingham, il "Rothesay Open" e dalla recente sconfitta in semifinale al torneo "Lexus Ilkley Trophy" di Ilkley in Gran Bretagna, altro appuntamento Challenger di preparazione, proprio, all'erba di Roehampton e che lunedì salirà sino alla 139esima posizione del raking, sua miglior classifica di sempre. Zeppieri giocherà lunedì come terzo incontro a partire dalle ore 11 sul campo numero 18