Un vecchio detto recita testualmente: "chi ben comincia è a metà dell'opera'. Non resta che sperare che tutto questo sia di buon auspicio per il nostro Giulio Zeppieri, che lunedì pomeriggio, intorno alle 18.10 italiane, le 17.10 di Londra, ha vinto la sua prima partita in carriera sui verdi campi di Roehampton dove sono iniziati i match del singolare maschile di qualificazione al torneo di Wimbledon che prenderà il via lunedì prossimo.

Il tennista di Latina ha sconfitto in due set (7/6 6/4 lo score maturato in un'ora e 49' di gioco) il francese Arthur Cazaux. Zeppieri, testa di serie numero 23 di questo tabellone di "quali", non aveva avuto nel pomeriggio di domenica un sorteggio proprio benevolo. Il transalpino era arrivato "caldo" a questo appuntamento di Roehampton, reduce dalla finale persa contro Andy Murray due settimane fa al Challenger di Nottingham, il "Rothesay Open" e dalla recente sconfitta in semifinale al torneo "Lexus Ilkley Trophy" di Ilkley in Gran Bretagna, altro appuntamento Challenger di preparazione, proprio, all'erba di Roehampton.