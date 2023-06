Giulio Zeppieri saluta i verdi prati di Roehampton, sede del torneo di qualificazione per il main draw di Wimbedon. Dopo un'ora e 45' di gioco e, soprattutto, dopo un'interruzione per pioggia (aveva appena subito il break al quinto gioco del secondo set, dopo aver vinto il primo al tie break, ndr), il tennista di Latina ha ceduto in tre set (6/7 6/3 6/3 il punteggio finale) al 29enne francese Lucas Pouille, che in carriera è stato anche numero 10 del mondo e che a Wimbledon raggiunse nel 2016 i quarti di finale, ma che ora è scivolato nel ranking sino al numero 386.