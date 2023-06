Si è concluso sabato sera, a Fondi, il primo torneo Padel & Law di Latina, avvocati in campo contro la fibrosi cistica. Un campionato a squadre, iniziato lo scorso 28 febbraio, che ha visto sfidarsi avvocati del Foro pontino e di quello di Velletri.

Le squadre che hanno ottenuto un maggior punteggio nel corso di questi mesi si sono sfidate, sabato sera, presso le Dune Padel Village di Fondi, con la formula 2 set su 3. Vincitore del torneo il Team Claudio Erasmi, secondo classificato il Team Marco Cubitosa. Umberta Mirabella premiata come migliore giocatrice in campo, Claudio Erasmi miglior capitano e Marco Cubitosa miglior giocatore. Premio della critica per Emilio Cerci.

Settanta gli avvocati in campo per sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio in un torneo di tanto sport, beneficenza e divertimento. Ancora da quantificare la somma che verrà devoluta alla Lega Italia Fibrosi Cistica Lazio.

Un evento organizzato da Asc Latina, Ente di promozione sportiva di Confcommercio Lazio Sud, dall'Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo della Provincia di Latina in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Latina e Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati.

"Siamo felici del grande risultato raggiunto – ha affermato l'avv. Gianluca Marchionne, Presidente di Asc – ringraziamo tutti i colleghi che hanno partecipato a questo torneo che non è stato solo un appuntamento sportivo, ma anche e soprattutto un momento di unione contro la lotta alla fibrosi cistica. Un ringraziamento particolare va a Gianni Lauretti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, a Maria Luisa Di Nardo, vice presidente Aiga, a tutta l'Associazione Italiana Giovani Avvocati e a Emanuele Benazzato responsabile padel per Asc Sport Latina e presidente #Padel4All. il nostro obiettivo è quello – spiega ancora l'avv. Marchionne – di fare diventare Padel&Law un evento a carattere regionale a supporto di tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati".

"Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta dell'avvocato Pepe, consigliere regionale della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio – ha affermato l'avv. Annalisa Muzio, presidente onorario dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia di Latina – di sostenere la loro battaglia contro la fibrosi cistica. Sono stati quattro mesi di sport, divertimento e beneficenza per aiutare la ricerca scientifica che, ad oggi, rappresenta l'unica arma che abbiamo per combattere contro malattie gravi e invalidanti per cui ancora non sono state trovate cure adeguate. Siamo felici della grande partecipazione a questo torneo per cui rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i miei colleghi del Foro di Latina e Velletri. Con questo torneo – conclude l'avv. Muzio - abbiamo in qualche modo suggellato una nuova collaborazione tra L'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e l'Ordine degli Avvocati che, per lo sport, sta facendo molto con la sua Commissione per lo Sport, anche in materia di diritto sportivo".