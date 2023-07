Una folla commossa sta riempendo il Campidoglio soffermandosi davanti al feretro di D'Amico con accanto le sue magliette che hanno caratterizzato la vita calcistica nella Lazio e la sua famiglia: la moglie Simona, i figli Matteo, Nicolò e Alessandro, il fratello Rosario. Uno dei primi ad arrivare è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Sono attesi i suoi ex compagni di quella Lazio scudettata del ‘74. Attese anche personalità del mondo della politica e dello sport capitolino.

E' iniziato alle ore 13 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma l'esodo dei tifosi della Lazio, ma oseremo dire di tutta Roma, per salutare Vincenzo D'Amico, il campione biancoceleste nativo di Latina scomparso sabato 1 aprile all'età di 68 anni.

