Striscioni, cori, fumogeni, ma soprattutto un mare di gente per l'ultimo saluto a Vincenzo D'Amico. La chiesa di Santa Maria Goretti presa letteralmente d'assalto ancor prima dell'arrivo del feretro: "Ciao mio Capitano" e "Si scrive S.S. Lazio si legge Vincenzo D'Amico" gli striscioni esposti di fronte il sagrato. Il momento più toccate, l'uscita del feretro, con Bruno Conti, suo compagno di squadra nel Cos Latina alla fine degli anni sessanta, in lacrime a sorreggere in spalle il suo grande amico che non c'è più. "Vola Lazio Vola" che lui cantò con Tony Malco, Bruno Giordano e Lionello Manfredonia e i fumogeni biancocelesti prima dell'addio definitivo. In chiesa tantissima gente, amici, vecchi compagni di gioco alle case popolari, un pezzo di storia del Latina Calcio con l'ex sindaco, Damiano Coletta, Cavazzoni, Caiazza, Fadigati, il dottor Gioia. L'altro ex sindaco, Vincenzo Zaccheo, ha fatto una promessa: "Non verrà dimenticato, siamo pronti ad intitolargli il vecchio campo del Cos Latina, quello all'interno dell'Oratorio Salesiano". Accanto alla moglie Simona e ai figli, il sindaco Matilde Celentano