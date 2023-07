"La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso". Parole e musica di Francesco De Gregori, ma così utile al cronista di turno per fissare un appuntamento con la storia nostrana. Questo ed altro ancora per dire che il 12 luglio a Sabaudia le Fiamme Gialle festeggeranno il 70esimo anniversario di fondazione del Gruppo Nautico, sodalizio che si dedica alle discipline di canoa e canottaggio che negli anni hanno conquistato numerosi successi olimpici e mondiali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli