Fondi continua a marcare stretto la Federazione Italiana Canottaggio e il remo azzurro, di conseguenza, si allontana sempre di più da Sabaudia. Nel pomeriggio di mercoledì si è svolta la seconda riunione, ospitata dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, relativa al futuro sviluppo dell'omonimo lago. È stato un'incontro operativo anticipato dal sopralluogo sulle acque del lago insieme al Segretario Generale Maurizio Leone e allo stesso primo cittadino, organizzato per visitare le strutture ubicate sulle sponde del lago di Fondi. Una visita che, partendo da Santa Anastasia, ha avuto come guida Lucio De Filippis, Direttore del Parco degli Ausoni e Lago di Fondi, e Attilio Rossato, Guardiaparco del Parco degli Ausoni e Lago di Fondi, come driver.

Al termine del sopralluogo, ritenuto interessante da Abbagnale sia a livello ambientale che per la natura del lago che si presta al canottaggio, presso il Municipio di Fondi è continuato l'appuntamento, sempre insieme al sindaco Maschietto a fare gli onori di casa e al Direttore del Parco De Filippis, col numero uno della Fic che ha incontrato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, il Consulente del Sindaco di Terracina, Carlo Emanuele Tucci, il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, il funzionario del Consorzio di Bonifica Sud Lazio Paolo Giardino, il dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Demanio di Fondi Rino Pianese, l'Assessore all'Urbanistica e Demanio di Fondi Claudio Spagnardi e l'Assessore allo Sport del Comune di Fondi Fabrizio Macaro.