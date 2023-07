Per il quinto anno consecutivo, Gaeta diventerà la capitale del nuoto in acque libere. Si svolgerà nel weekend compreso tra 8 e 9 luglio, la 5ª edizione di "Swimming Paradise", la traversata di nuoto, patrocinata dal Comune di Gaeta, che offre un mix di natura, sana competizione sportiva e incontro tra generazioni, in una location di straordinaria bellezza: un'emozione blu, vera, viscerale e genuina per tutti coloro che amano il mare.

"Swimming Paradise" si svilupperà in due giornate, nelle quali si disputeranno tre competizioni: sabato 8 luglio, con partenza dalla spiaggia di Serapo, si svolgeranno la Yellow Race (ore 10:00), riservata agli Under 14, e la Green Race (ore 11:30), il miglio gaetano, sulla distanza di 1800 metri; domenica 9, invece, sarà la volta della Blu Race (ore 10:30), con partenza da Punta Stendardo e arrivo sulla spiaggia di Serapo, per un percorso totale di 3500 metri. I più temerari potranno anche affrontare sia la Green che la Blu Race, partecipando alla "Combinata", in cui verranno sommati nella classifica finale i tempi dei due eventi.

L'edizione 2023 registrerà 246 partecipanti, di cui 113 uomini, 81 donne e 52 ragazzi per la prova Under 14; 13 gli atleti stranieri, provenienti da Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Russia, Ucraina e Spagna. Tanti i nuotatori singoli, agonisti o semplici appassionati provenienti da tutt'Italia, in modo particolare da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, e tante le società aderenti: Circolo Canottieri Aniene Roma, Quattro Star Roma, Canottieri Tevere Remo, Lamberti Nuoto Salerno, XXV Ponti Formia, H20 Roma, Oasi Sport Village Terracina, AB Team, Zero9 Roma, RN Frosinone, Sport Village Fondi, Serapo Sport Gaeta.

Non passeranno inosservate le presenze del pluridecorato Gianluca Sondali, romano classe '66, tesserato Aniene; di Mario Patrono, 81 anni, che dopo aver preso parte nel 1961 alla traversata Formia-Gaeta, torna a sfidare sé stesso; e del Consigliere Regionale Cosmo Mitrano, che anche quest'anno non ha voluto far mancare la propria partecipazione in prima persona.

«Un grande ringraziamento – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese - va agli organizzatori Roberto De Gennaro, Domenico Capozio e Salvatore Sciolto, nostro concittadino, per aver portato a Gaeta un'iniziativa che attira centinaia di atleti e amanti dell'attività sportiva e del nostro mare. "Swimming Paradise" è infatti ormai inserita negli appuntamenti ufficiali dell'estate gaetana, ed è diventata un punto di riferimento sia in ambito sportivo che turistico, con grande apprezzamento da parte degli operatori. L'Amministrazione comunale, anche attraverso il supporto degli uffici preposti, è pronta a rilanciare sempre di più questa manifestazione, che fa parlare della nostra Città in Italia e nel Mondo, mettendo al centro l'amore e la passione per il nuoto, perché Gaeta è la Città delle passioni, delle emozioni e dell'entusiasmo».

«Se riusciamo a portare avanti questa manifestazione – ha spiegato Roberto De Gennaro – è anche grazie all'Amministrazione che ci supporta e ci è vicina, e parlo sia della precedente che dell'attuale. Non è scontato che questo avvenga, ma abbiamo potuto constatare che, nel corso di questi anni, il dna e il cuore sportivo sono rimasti inalterati. Siamo partiti quasi come quattro amici al bar, e adesso ci ritroviamo a dare il via alla quinta edizione: tutto ciò dimostra il valore di questa iniziativa e l'impegno che riserviamo per l'organizzazione. Noi, tranne Salvatore, veniamo da Latina, e non nascondo che ci sarebbe piaciuto organizzare lì la "Swimming Paradise", ma non abbiamo mai ricevuto un feedback positivo e immediato com'è successo a Gaeta: ormai ce ne siamo innamorati, diventandone quasi cittadini onorari, e speriamo di poter continuare su questa strada a lungo».