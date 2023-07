Ultime battute di volley mercato per il Cisterna Volley che sta lavorando per completare il roster in vista della Superlega che inizierà il prossimo 22 ottobre con il calendario che verrà ufficializzato giovedì. Il team mercato del Club pontino è impegnato a Bologna dove verrà completata la squadra che verrà affidata a coach Guillermo Falasca. L'allenatore spagnolo potrà contare anche su Jordi Ramón Ferragut, schiacciatore spagnolo che lo stesso allenatore ha allenato a Narbonne e che quindi conosce molto bene. Il martello ricevitore iberico fa parte della Nazionale spagnola con cui ha già partecipato a diverse competizioni internazionali e sarà anche al via del prossimo Eurovolley 2023. In precedenza, dal 2015 al 2018 ha preso parte con la selezione nazionale agli eventi giovanili mentre dal 2019 Jordi Ramón ha preso parte stabilmente al Campionato Europeo e alla European Golden League. Ferragut, alto 194 centimetri, arriva dal campionato francese dove ha giocato nel Narbonne, squadra che in Ligue A s'è piazzata al quarto posto in regular season e al terzo in Coppa di Francia.



«Sono contento di aver trovato l'accordo con il Cisterna Volley e di poter scendere in campo in Superlega, un campionato di altissimo livello, un ambiente dove sicuramente avrò bisogno di un primo periodo di adattamento e poi ovviamente potrò progressivamente dare il massimo grazie all'allenamento con i nuovi compagni di squadra e il lavoro in palestra» spiega il nuovo giocatore del Cisterna Volley che arriverà al palazzetto dello sport di via delle Province dopo il termine degli Europei.



A Cisterna Jordi Ramón lavorerà con altri due martelli: il posto quattro turco Bayram Efe e il giovane talento della Nazionale Under 21 Alessandro Finauri.



«In questi giorni sono molto impegnato perché ho già iniziato la preparazione con la mia Nazionale in vista del Campionato Europeo e in questa fase sono concentrato su questa competizione che ci vedrà al via in un evento di altissimo livello - riprendere lo schiacciatore - Cosa devono aspettarsi i tifosi da me? Sicuramente molto impegno e voglia di fare bene. Mi sento un giocatore molto competitivo e non mi piace mai perdere, sono un atleta che ama molto lavorare in gruppo e dare il contributo alla squadra».