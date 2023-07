Il Questore di Latina, nel quadro delle attività di contrasto ai fatti violenti commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ha inibito l'accesso agli impianti sportivi ad un dipendente del Latina Calcio, per anni 2.

In particolare, al termine della partita Latina Calcio 1932 - Fidelis Andria 2018, valevole per il campionato di Lega Pro, girone C, disputatasi il 23 aprile presso lo stadio Francioni, un dipendente del Latina Calcio ha dapprima discusso animatamente con i tifosi ospiti, cagionando il tentativo da parte di essi di invadere il terreno di gioco e poi ha sferrato un pugno ad un addetto della squadra pugliese, che lo ha denunciato per il reato di percosse.

L'animosità dei tifosi di entrambe le squadre che tentavano di affrontarsi, veniva contenuta solo grazie all'intervento del personale delle forze dell'ordine impiegato nel servizio di ordine pubblico. Sono al vaglio della Digos gli ulteriori comportamenti illeciti avvenuti a margine dell'evento.

Nell'edizione di domani l'approfondimento.