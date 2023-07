L'aula consiliare del palazzo dei servizi del comune di Cisterna ha ospitato ieri pomeriggio la presentazione della nuova società sportiva Cisterna Volley che prenderà parte al prossimo campionato di Superlega. L'evento ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e della dirigenza del club. Entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di iniziare un nuovo cammino per quello che rappresenta l'inizio di una nuova era per il volley cittadino. L'amministrazione comunale ha sottolineato il proprio sostegno e interesse per lo sviluppo dello sport, ribadendo l'importanza di questa nuova avventura per la città che giocherà nel palasport di via delle Province. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Valentino Mantini: «Abbiamo voluto questa conferenza qui in Comune per dare il giusto rilievo a questa a questa nuova realtà che valorizza la città e le sue preziosità. Grazie agli imprenditori che lavorano nel nostro tessuto e che ci hanno consentito oggi di essere qui presenti".