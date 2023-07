La Polizia di Stato - Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Sabaudia ha scritto una nuova ed emozionate pagina storica per la canoa italiana alla terza edizione dei Giochi Europei, che si sono svolti a Cracovia (Polonia) dal 21 Giugno al 2 Luglio.

Gli "European Games" rappresentano l'appuntamento continentale più importante e prendono il via ogni quattro anni in location sempre diverse, inglobando varie discipline olimpiche e non. La loro organizzazione, in somme linee simile a quella dei Giochi Olimpici, coincide sempre con l'anno che precede le Olimpiadi e rappresenta un importante bacino di prova per testare le barche che si giocheranno il pass olimpico ai Campionati Mondiali valevoli come qualifica per Parigi 2024.

Quest'anno, sulle acque della laguna "Kryspinow", 35 paesi e 282 atleti si sono sfidati per la lotta alle medaglie sulle distanze dei 500 e 200 metri ed al secondo giorno di gare ha risuonato forte l'Inno d'Italia grazie al Titolo Europeo del C2 500 metri, che porta la firma dell'Ag.S. Tacchini Carlo e dell'Ag. Casadei Gabriele.

I due campioni cremisi, reduci dall'Oro e dal Bronzo nella stessa imbarcazione in Coppa Del Mondo, hanno dominato un percorso eccellente fermando il crono ad 1.40.168, precedendo la Spagna, già Campione del Mondo nel 2022, e la Polonia che ha concluso in terza posizione. Una Medaglia d'Oro preziosa per la Polizia Di Stato poiché non era mai stata vinta in questa disciplina e che resterà nella storia della canoa canadese italiana.

"Siamo rimasti fedeli alla nostra strategia di gara", ha dichiarato il verbanese Tacchini, "riuscendo ad imporci sugli spagnoli negli ultimi 125 metri. Siamo felici per questo risultato in una competizione così importante anche per il CONI e sia io che Gabriele crediamo che la nostra barca abbia ampi margini di miglioramento".

Anche l'Ag. Casadei, neo Campione del Mondo nel C1 1000 metri Under23, ha confermato il pensiero del compagno di barca aggiungendo che "la gara è stata molto combattuta ma la gestione del percorso è stata buona avendo dosato le energie per un finale molto forte che ci ha permesso di vincere. Sono sempre motivato a dare il massimo grazie al bel percorso che stiamo seguendo insieme".

Altri prestigiosi piazzamenti arrivano anche dall'Ag.S. Craciun Nicolae e dall'Ag. Alfonsi Mattia, che hanno gareggiato rispettivamente nel C1 500 metri e nel C1 200 metri.

L'Ag.S. Craciun, già Medaglia d'Argento in questo tipo di competizione durante l'edizione del 2019 a Minsk (Bielorussia) nel C1 200 metri, ha chiuso la Finale A dei 500 metri in ottava posizione, mentre l'Ag. Alfonsi dopo una bella Semifinale, chiude in settima posizione la Finale del C1 200 metri.

Ad accompagnare la spedizione delle Fiamme Oro Sabaudia il Tecnico cremisi V.Sov. Ventriglia Alessandro, nonché Direttore Tecnico del Settore Canoa Canadese all'interno della Federazione Italiana Canoa Kayak. Ventriglia si è dichiarato ampiamente soddisfatto di questi risultati e fiducioso per i prossimi appuntamenti agonistici, ma prima è necessario affinare la preparazione con un training camp in altura presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI a Livigno (SO), dove gli atleti saranno impegnati dal 10 al 30 Luglio.

"La splendida cornice delle Alpi farà da sfondo a duri allenamenti affinché il Mondiale di Duisburg (in programma dal 21 al 27 Agosto) ci dia i frutti del grande lavoro svolto", ha confermato il DT delle Fiamme Oro Sabaudia V.Sov. La Macchia Silvio. "L'Oro a Cracovia è stato la ciliegina sulla torta di un appuntamento vittorioso", ha continuato La Macchia, "ora non ci resta che proseguire su questa strada affinché ci sia la conferma dell'alto valore dei nostri atleti".