La Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa LNP Old Wild West 2023, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie A2.. Le 24 squadre della Serie A2 2023/24 sono divise in 8 gironi da 3 squadre ciascuno.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è inserita nel girone H con Real Sebastiani Rieti e Luiss Roma. La fase di qualificazione è strutturata su tre giornate di sola andata, con due partite per ogni squadra. Le 8 vincenti dei gironi accedono ai quarti di finale, in gara unica, sul campo delle 4 migliori prime classificate, abbinate alle altre 4 prime, con criteri di vicinorietà. Le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire.

La fase di qualificazione: sabato 9, martedì 12, venerdì 15 settembre. In questa fase è consentito, con accordo fra le società, giocare le gare di qualificazione in un triangolare con sede unica. Quarti di finale: martedì 19 settembre. Final Four: sabato 23 e domenica 24 settembre. Girone H: Prima giornata: Benacquista Assicurazioni Latina-Luiss Roma; Seconda giornata: Luiss Roma-Real Sebastiani Rieti; Terza giornata: Real Sebastiani Rieti-Benacquista Assicurazioni Latina